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CHP ve YENİ Parti ayrışması sonrası seçim anketlerine yansıyan oy oranlarına dikkat çeken Selvi, Genar Araştırma anketi üzerinden kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi:



'DİĞER PARTİLERLE İLGİLİ REHAVETE KAPILMAYIN'

''Yeni Parti kurulduğu için önümüzdeki ayın anketindeki veriler daha sağlıklı olacak

MHP yüzde 8.5 olurken DEM Parti yüzde 8.3’le onu takip ediyor. İYİ Parti bir ara yüzde 5’in üzerine çıkmıştı. Tekrar yüzde 4.5’e gerilemiş. Zafer Partisi yüzde 3.9 çıkarken Anahtar Parti yüzde 2.7 çıkıyor. Yeniden Refah Partisi’ndeki gerileme ise sürüyor. Yeniden Refah Partisi yüzde 2.2 olurken TİP yüzde 1.5’e demirlemiş durumda.''



''Anket sonuçlarını burada kesip GENAR’ın raporundan bir noktayı dikkatinize sunmak istiyorum.'' diyen Selvi, Erdoğan'ın anketler üzerine partisine yaptığı konuşmayı da aktardı.

'Önemli uyarı' başlığıyla ele aldığı bölümde şu ifadeler yer aldı:

''...O nedenle CHP’nin bölünmesi, Yeni Parti’nin CHP’den bir puan önde ya da geride olması AK Parti’yi yanıltmamalı. Sevindirmemeli. AK Parti hesabını bunun üzerine kurmamalı. Bu konuda AK Parti’ye uyarıda bulunan ben değilim. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan, AK Parti’nin yetkili kurullarında, “Diğer partilerle ilgili rehavete kapılmayın.''



ERDOĞAN: EKONOMİ TALEPLERİ VAR, ÇÖZECEĞİZ

Selvi ayrıca Erdoğan'ın ekonomi konusunda yapmış olduğu ifadeye de değindi.



Abdülkadir Selvi'nin aktardığına göre Erdoğan ''Onların içindeki bölünme sizi ilgilendirmesin. Toplumun ekonomi konusunda talepleri olduğunu biliyoruz. Sıkıntılar var bunu çözeceğiz. Ama siz sahada olun” diye uyarıda bulunuyor.













Kaynak: Hürriyet Gazetesi / Abdülkadir Selvi