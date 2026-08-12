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Gazeteci Nuray Babacan, Avrupa’da yaşayan PKK’lılar konusunun da kriz çıkardığını, kulislerde "sertlik yanlısı” açıklamalar yapanların “ayıklanarak gerginliği besleme olasılığı olanlara kapı açılmayacağının” konuşulduğunu yazdı.

Babacan, bugünkü köşesinde kulislerden edindiği bilgileri köşesinde şu şekilde aktardı:



“Önemli bir kulis bilgisi. İddiaya göre DEM’liler görüşmelerde, “Selahattin Demirtaş’ın bu yasadan yararlandırılmamasını Diyarbakır sokaklarda kimseye anlatamayız. Bu yasayı savunabilmemiz için Demirtaş’ın da yararlanması gerekir” değerlendirmesi yaptılar.”

“Önemli olan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasıyla ilgili iradenin oluşup oluşmadığı. Bu iradenin oluştuğuna inananlar var. Onlara göre yasanın yürürlüğe girmesinden bir süre sonra, en geç eylül ayında Demirtaş serbest bırakılacak. İktidar isterse yasadaki düzenlemelerden isterse AYM ve AİHM kararlarından bir temel oluşturacak.”



'AVRUPA'DAKİ PKK'LILAR EN AZ DAĞDAKİLER KADAR KRİZ ÇIKARDI'

“Avrupa’da yaşayan PKK’lılar konusu en az dağdaki PKK’lılar kadar kriz çıkardı. Çünkü, buradaki grubun bir kısmı hem devlet hem DEM tarafından pek istenmiyor. Onlara yönelik Türkiye’ye dönüş ve siyaset yasağı yumuşatılsa da kurulan bir ara mekanizmayla ayıklama yapılacak. Yani herkes elini kolunu sallayarak gelemeyecek.”

“Bu nedenle herkesin Türkiye’ye dönüşüne izin verilmeyecek. Oluşan ılımlı havaya ve ters düşme, gerginliği besleme olasılığı olanlara kapı açılmayacağı konuşuluyor. ‘Zaman tünelinde sıkışıp kalan, sertlik yanlısı’ isimler olduğu öne sürülüyor.”

“İktidar kendisine seçimde oy kaybettirme olasılığı olan adımlardan imtina edecek. Toplumdaki tepki ve tartışmaları yönetmek için yeni bir algı yönetim projesini devreye sokacak.”









Kaynak: Nefes Gazetesi