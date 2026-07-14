küle dönen ağaçların arasındaki şeftali bahçesi umut oldu

Yangından kurtulan bahçenin sahibi Ali Kiraz, yaşadıkları süreci ve bu yılki hasat umutlarını anlattı. Kiraz, "Geçen yıl bu bahçeyi alevlerin arasında böyle kalması, yaptığımız bakımların meyvesi oldu. Geçtiğimiz aylar, çiçek açmasını görmek bize nasıl umut verdiyse, bugün de dalların meyveyle dolduğunu görmek aynı mutluluğu yaşatıyor. Rekoltede hiç bir değişiklik olmadı. Sadece, orman olmadığı için sıcaklık biraz yüksek oluyor. Ama bizde yine sulamalarımız ve budamalarımızla gerekeni yapıyoruz" dedi.