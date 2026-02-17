Dünya genelinde milyonlarca insanın günlük hijyen rutininin bir parçası olan pamuklu çubuklar, tıp dünyasında ciddi bir tartışma konusu haline geldi.

"Kulağınızı temizliyorum" derken aslında kendi sağlığınıza zarar veriyor olabileceğiniz gerçeği, yabancı uzmanların ve bilimsel verilerin ışığında yeniden gündeme taşındı.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN BİR MEKANİZMA

Kulak kiri, sanılanın aksine vücudun kurtulması gereken bir "pislik" değil; kulak kanalını enfeksiyonlara, tozlara ve bakterilere karşı koruyan hayati bir bariyer olarak tanımlandı.

Bilimsel araştırmalar, kulağın "göç mekanizması" sayesinde kiri merkezden dışarıya doğru doğal yollarla attığını ispatladı. Ancak pamuklu çubuk kullanımı, bu doğal akışı tersine çevirdi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Harvard Tıp Fakültesi bünyesindeki Massachusetts Göz ve Kulak Hastanesi uzmanı Dr. Seth Schwartz, kulak kanalına herhangi bir nesne sokmanın risklerini şu sözlerle ifade etti:

"Kulak kanalına yerleştirilen yabancı cisimler, kiri davul zarına doğru iterek burada sertleşmesine ve 'buşon' adı verilen tıkaçların oluşmasına neden oldu. Bu durum, yalnızca geçici işitme kaybına değil, aynı zamanda kulak zarında perforasyon dediğimiz yırtılmalara da zemin hazırladı."

Cleveland Clinic’ten KBB Uzmanı Dr. Erika Woodson ise pamuklu çubukların deride mikro yırtıklar oluşturduğuna dikkat çekerek, bu küçük yaralanmaların dış kulak yolu iltihabı (otitis externa) riskini %40 oranında artırdığını belirtti.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

İşitme Kaybı Riski: Yapılan klinik gözlemler, pamuklu çubuk kullanımı sonrası meydana gelen tıkanmaların iletim tipi işitme kaybına yol açtığını belgeledi.

Enfeksiyon Yayılımı: Steril olmayan çubukların kullanımı, kulak kanalındaki pH dengesini bozarak mantar enfeksiyonlarının oluşumuna imkan tanıdı.

Uzmanlar, banyo sonrası sadece kulağın dış kepçesinin yumuşak bir havluyla kurulanmasının yeterli olduğunu, derinlemesine temizlik için mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.