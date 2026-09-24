Şifrelenmiş kablosuz bağlantıları bypass eden bu yöntem; kulaklığa dokunmadan, Bluetooth veya Wi-Fi paketlerini müdahale etmeden ve hatta cihazların kablosuz bağlantıları tamamen kapalıyken dahi ses sinyallerini duvarların arkasından yakalayabiliyor.

ŞİFRELEME SİSTEMLERİ BU SALDIRIYI ENGELLEYEMİYOR

İletişim protokollerindeki dijital güvenlik önlemleri InjectEave karşısında etkisiz kalıyor. Çünkü yöntem şifreli Bluetooth paketlerini çözmeye çalışmak yerine, ses sinyalinin cihaz içindeki analog donanımdan geçerken oluşturduğu fiziksel elektromanyetik yan kanalı hedef alıyor. Kulaklıklardan yayılan 20 kHz altındaki düşük frekanslı ses sinyallerini ortam gürültüsünden ayırmak normalde zordur. Ancak InjectEave, cihaza dışarıdan özel bir radyo frekansı göndererek ses bilgisini tespiti kolay yüksek frekanslı bir bant aralığına taşıyor ve bu sayede dijital koruma katmanlarını tamamen devre dışı bırakıyor.

INJECTEAVE NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem, "Enjeksiyon, Modülasyon ve Yayılım" olarak adlandırılan üç aşamalı bir süreçle işliyor:

Enjeksiyon: Saldırgan, hedef cihaza radyo frekansında bir elektromanyetik taşıyıcı sinyal yönlendiriyor.

Modülasyon: Bu sinyal; amplifikatör ve dönüştürücü gibi doğrusal olmayan elektronik bileşenlerle etkileşime girerek düşük frekanslı ses bilgisiyle karışıyor ve daha kolay yakalanabilir yan bantlara kayıyor.

Yayılım: Cihaz içindeki kablolardan istemeden çevreye yeniden yayılan bu sinyal, yakındaki bir radyo alıcısı ve spektrum analizörü yardımıyla toplanarak orijinal sese dönüştürülüyor.

30 METREDEN VE DUVAR ARKASINDAN DİNLENEBİLDİ

Aralarında Apple, Sony ve Philips gibi markaların yer aldığı 11 farklı ticari cihaz üzerinde yapılan testlerde standart koşullarda 1 ila 6 metre arasında elektromanyetik sızıntı elde edildi. Ancak bir radyo frekansı (RF) güç yükselticisi kullanıldığında, kulaklıklardan çıkan net sesler 30 metre mesafeden, duvar arkasından, otel odalarından ve çalıların arasına gizlenmiş ekipmanlarla bile dinlenebildi.

TEHDİT YALNIZCA KULAKLIKLARLA SINIRLI DEĞİL

Araştırma, tehlikenin sadece ses dinlemekle kalmadığını gösterdi. Akıllı fan ve lambalardaki elektromanyetik sızıntılardan cihazların çalışma modları ve evdeki yaşam alışkanlıkları tespit edilebilirken; sabit telefonlar üzerinde yapılan bir deneyde telefon görüşmesi canlı izlenip yapay ses enjeksiyonuyla konuşmanın manipüle edilebildiği kapatılmış döngülü bir senaryo da başarıyla gösterildi. Şifreleme gibi yazılımsal önlemlerin çaresiz kaldığı bu riski azaltmak için donanım seviyesinde bükümlü kablo yapıları ve koruyucu elektromanyetik kalkanların kullanılması gerektiği belirtiliyor.