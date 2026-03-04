Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji Kulaklık kullanırken iki kez düşünün: Yanlış kullanım büyük zararlara yol açıyor

Kulaklık kullanırken iki kez düşünün: Yanlış kullanım büyük zararlara yol açıyor

Yanlış kulaklık kullanımı, şiddetli ağrılar veya enfeksiyon risklerini de beraberinde getiriyor.

Dilem Taştan Dilem Taştan
Haberi Paylaş
Kulaklık kullanırken iki kez düşünün: Yanlış kullanım büyük zararlara yol açıyor - Resim: 1

Kulak sağlığı, yalnızca işitme yetisiyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda denge merkezimizi, iletişim kabiliyetimizi ve hayat standartlarımızı doğrudan şekillendiren kritik bir unsurdur. Şiddetli gürültüye maruziyet, çeşitli enfeksiyonlar ve hatalı temizleme alışkanlıkları gibi etkenler, maalesef tedavisi mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verebilmektedir.

Günümüzde en yaygın risk unsurlarından biri haline gelen kulaklıklar, ölçülü kullanıldığında işlevsel olsa da dikkatsiz tüketildiğinde işitme kayıpları, şiddetli ağrılar veya enfeksiyon risklerini beraberinde getirmektedir. Bu tür semptomlarla karşılaşıldığında, vakit kaybetmeden bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanından profesyonel destek alınması hayati önem taşır.

1 7
Kulaklık kullanırken iki kez düşünün: Yanlış kullanım büyük zararlara yol açıyor - Resim: 2

Kulaklık teknolojileri hayatımızı kolaylaştırsa da bilinçsiz kullanım ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Paylaştığınız bu değerli bilgiler, modern çağın "sessiz tehlikesi" olarak adlandırılan işitme sorunlarının temel nedenlerini oldukça net özetliyor.

2 7
Kulaklık kullanırken iki kez düşünün: Yanlış kullanım büyük zararlara yol açıyor - Resim: 3

İŞİTME KAYBI

Kulaklık kullanımının en yaygın ve tehlikeli sonucu, yüksek ses seviyelerine uzun süre maruz kalmaktan kaynaklanan kalıcı işitme kayıplarıdır. İç kulakta bulunan ve ses sinyallerini beyne ileten hassas tüylü hücreler (koklear hücreler), yüksek desibeller karşısında hasar gördüğünde ne yazık ki kendilerini yenileme özelliğine sahip değildir.

3 7
Kulaklık kullanırken iki kez düşünün: Yanlış kullanım büyük zararlara yol açıyor - Resim: 4

ENFEKSİYON

Kulak içi kulaklıkların kullanımı, kulak kanalı içerisindeki doğal hava akışını keserek nem ve sıcaklık artışına zemin hazırlar. Bu durum, mikroorganizmaların çoğalması için elverişli bir ortam yaratarak dış kulak yolu enfeksiyonları ve kulak kiri (buşon) birikimi gibi sağlık sorunlarını tetikleyebilir.

4 7
Kulaklık kullanırken iki kez düşünün: Yanlış kullanım büyük zararlara yol açıyor - Resim: 5

BAŞ AĞRISI

Uzun süreli kullanım, migreni tetikler.

Yüksek ses, iç kulaktaki denge mekanizmasını etkileyebilir, nadir de olsa vertigo gibi sorunlara neden olur.

5 7
Kulaklık kullanırken iki kez düşünün: Yanlış kullanım büyük zararlara yol açıyor - Resim: 6

PEKİ KENDİMİZİ NASIL KORURUZ?

Kulaklıkları düzenli dezenfekte etmeliyiz.

Kulak üstü modelleri tercih etmeliyiz.

6 7
Kulaklık kullanırken iki kez düşünün: Yanlış kullanım büyük zararlara yol açıyor - Resim: 7

Mutlaka yıllık işitme testi yaptırmalıyız.

Ya da

Sessiz ortamları tercih etmeliyiz.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro