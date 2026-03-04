Kulaklık kullanırken iki kez düşünün: Yanlış kullanım büyük zararlara yol açıyor

Kulak sağlığı, yalnızca işitme yetisiyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda denge merkezimizi, iletişim kabiliyetimizi ve hayat standartlarımızı doğrudan şekillendiren kritik bir unsurdur. Şiddetli gürültüye maruziyet, çeşitli enfeksiyonlar ve hatalı temizleme alışkanlıkları gibi etkenler, maalesef tedavisi mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verebilmektedir.

Günümüzde en yaygın risk unsurlarından biri haline gelen kulaklıklar, ölçülü kullanıldığında işlevsel olsa da dikkatsiz tüketildiğinde işitme kayıpları, şiddetli ağrılar veya enfeksiyon risklerini beraberinde getirmektedir. Bu tür semptomlarla karşılaşıldığında, vakit kaybetmeden bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanından profesyonel destek alınması hayati önem taşır.