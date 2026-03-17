Kulaklık kullanımı kulak enfeksiyonuna yol açabilir: Korunmak için neler yapmalısınız?

Temizlik Kuralları

Uzmanlar şu önerilerde bulunuyor

Kulaklıkları haftada en az bir kez, tercihen her gün veya egzersiz sonrası temizleyin.

Yumuşak bez veya hafif sabunlu suyla nemlendirilmiş çocuk diş fırçası kullanın.

Temizlik sonrası kağıt havluyla kurulayın ve birkaç saat kurumaya bırakın.

Şarj kutusu ve gövdeyi de ihmal etmeyin; üretici talimatlarına uyun.