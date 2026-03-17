Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen kulaklıklar, kulak sağlığını tehdit edebiliyor. Science Alert'in aktardığı son araştırmalar, uzun süreli kullanımın kulak kanalındaki bakteri dengesini bozduğunu ve enfeksiyon riskini artırdığını gösteriyor.
Kulaklık kullanımı kulak enfeksiyonuna yol açabilir: Korunmak için neler yapmalısınız?
Kulak içi kulaklık ve işitme cihazları bakteri çeşitliliğini azaltıp enfeksiyon riskini yükseltiyor. Uzmanlar, düzenli temizlik ve kulak dinlendirme ile riski en aza indirmeyi öneriyor.Derleyen: Hava Demir
Araştırmalar Ne Diyor?
2024'te yapılan bir çalışmada, işitme cihazı kullanan 50 kişi ile kullanmayan 80 kişinin kulak kanallarındaki bakteriler karşılaştırıldı. Sonuçlar, kulak kanalları uzun süre kapalı kalanlarda bakteri çeşitliliğinin belirgin şekilde azaldığını ortaya koydu.
2025'te gerçekleştirilen başka bir araştırma ise kulak üstü, kulak içi ve kulak üstü-yanı modellerin etkisini inceledi. Özellikle kulaklık paylaşımı durumunda bakteri ve mantar bulaşma riskinin yükseldiği belirlendi.
Araştırmacılar, kulak içi modellerin kulak kanalını daha sıcak ve nemli hale getirdiğini vurguluyor. Spor sırasında terlemeyle birleştiğinde nem hapsolması artıyor. Bu durum, kulak enfeksiyonu, akıntı ve iltihap oluşumunu tetikleyebiliyor
Ayrıca uzun süreli kullanım, kulak kirinin desteklediği doğal “kendi kendini temizleme” mekanizmasını da bozabiliyor.
Kulak Sağlığınızı Korumanın Yolları
Kulaklıklar vazgeçilmez olsa da bazı basit önlemlerle riskler azaltılabilir:
Kulaklarınızı gün içinde dinlendirin; sürekli kapalı kalmamalı, havalanmalı.
Kemik iletimli kulaklıkları tercih edin: Ses kafatası üzerinden iletildiği için kanal kapanmıyor. Ancak yüksek ses seviyesinde titreşimler işitme kaybına yol açabilir, ses kontrolü şart.
Temizlik Kuralları
Uzmanlar şu önerilerde bulunuyor
Kulaklıkları haftada en az bir kez, tercihen her gün veya egzersiz sonrası temizleyin.
Yumuşak bez veya hafif sabunlu suyla nemlendirilmiş çocuk diş fırçası kullanın.
Temizlik sonrası kağıt havluyla kurulayın ve birkaç saat kurumaya bırakın.
Şarj kutusu ve gövdeyi de ihmal etmeyin; üretici talimatlarına uyun.
Hasta Olunca Dikkat
Kulak enfeksiyonu varsa kulak içi modellerden uzak durun. Bu cihazlar nem ve sıcaklığı artırarak iyileşmeyi geciktirebilir.
Belirtileri Göz Ardı Etmeyin
Kaşıntı, kızarıklık, akıntı gibi işaretler ortaya çıktığında kullanımı hemen durdurun ve doktora başvurun.
Kulak sağlığınızı riske atmamak için bu basit ama etkili adımları günlük rutininize ekleyin.