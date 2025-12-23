Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve tıp literatüründe "tinnitus" olarak adlandırılan kulak çınlaması, modern tıbbın merceği altına alındı.

Genellikle basit bir yorgunluk veya yüksek sese maruz kalma belirtisi olarak geçiştirilen bu durumun, aslında vücudun verdiği son imdat çağrısı olabileceği saptandı.

Yapılan son araştırmalar, tinnitusun doğrudan bir ölüm nedeni olmasa da, ölümcül sonuçlar doğurabilen hastalıkların en erken belirtisi olduğunu ortaya koydu.

BEYİN TÜMÖRLERİ VE DAMAR HASTALIKLARININ İŞARETİ

Özellikle tek taraflı ve nabızla uyumlu (pulsatil) seyreden çınlamaların hayati tehlike arz edebileceği kaydedildi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Steven Rauch, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ritmik çınlamaların kafa içi damar genişlemeleri (anevrizma) veya şah damarı daralmaları ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Rauch, bu tip seslerin fark edilmemesi durumunda hastaların inme veya beyin kanaması riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Öte yandan, işitme siniri üzerinde gelişen iyi huylu ancak baskı yapan tümörlerin (akustik nörom) ilk ve çoğu zaman tek belirtisinin kulak çınlaması olduğu vurgulandı.

Mayo Clinic’ten nörotolog Dr. Matthew Carlson, bu tümörlerin zamanında tespit edilmemesi halinde beyin sapına baskı yaparak yaşamsal fonksiyonları durdurabileceğine dikkat çekti.

İNTİHAR RİSKİ VE PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞ

Bilimsel çalışmalar, tinnitusun sadece fiziksel değil, mental sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerini de gözler önüne serdi.

Karolinska Enstitüsü tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir araştırmada, şiddetli tinnitus yaşayan bireylerde intihar eğiliminin, genel popülasyona oranla belirgin düzeyde yüksek olduğu gözlemlendi.

Araştırma heyetinden Dr. Christopher Cederroth, kronikleşen seslerin beyindeki limbik sistemi sürekli uyararak ağır depresyon ve uyku bozukluklarını tetiklediğini, bunun da hastaları yaşamdan kopardığını dile getirdi.