Uluslararası spor takviminin ve Türkiye yüzme camiasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 39'uncu Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası için geri sayım başladı. Organizasyon, 23 ve 24 Temmuz tarihleri arasında Kınalıada Su Sporları Kulübü Başar Acarlı Tesisleri ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İstanbul'un incisi Kınalıada'da düzenlenecek bu büyük organizasyonda yüzücüler, iki gün boyunca kınası ve mavisiyle bilinen ada sularının yanı sıra tesisin olimpik standartlardaki havuzunda madalya için ter dökecek.

Şampiyonanın açılışı 23 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek olan görkemli açılış töreniyle gerçekleştirilecek. Organizasyondaki yarışların ilk startı ise Kınalıada Su Sporları Kulübü Başkanı Profesör Doktor Emre Burçkin tarafından verilecek.

500 SPORCU 7 FARKLI BRANŞTA MÜCADELE EDECEK

İki gün sürecek olan bu dev su sporları organizasyonu, uluslararası düzeyde geniş bir katılıma sahne olacak. Şampiyonada Türkiye başta olmak üzere Bulgaristan, Mısır, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi birçok ülkeden gelen yaklaşık 500 sporcu boy gösterecek. Genç ve yetenekli yüzücüler, toplam 7 farklı branşta şampiyonluk unvanı ve madalya kazanabilmek adına kıyasıya bir mücadele verecek.

Organizasyona katılan yüzücüler hem bireysel hem de takım bazında dereceye girebilmek için kulvarlardaki yerini alacak. İki gün boyunca sürecek olan yarışların ardından şampiyona, 24 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da düzenlenecek olan büyük ödül töreniyle son bulacak. Dereceye giren sporculara ve takımlara madalya ile kupaları törenle takdim edilecek.

BİNLERCE SPORSEVER KINALIADA'YA AKIN EDECEK

Yaklaşık 50 yüzme kulübünün katılım sağlayacağı bu dev organizasyon, yalnızca sporcuları değil, sporseverleri de Kınalıada'da bir araya getirecek. Yarışlar boyunca Kınalıada ve diğer Prens Adaları sakinlerinin yanı sıra İstanbul ve çevre illerden gelen yaklaşık bin sporseverin tribünlerdeki yerini alarak sporculara destek vermesi bekleniyor. Bu yoğun katılımın, ada turizmine ve sosyal yaşamına da büyük bir canlılık katacağı öngörülüyor.

TÜRKİYE'NİN EN KÖKLÜ KULÜP ORGANİZASYONU

Avrupa Yüzme Federasyonu yani European Aquatics tarafından da resmi olarak tanınan ve desteklenen bu organizasyon, Kınalıada için olduğu kadar Türkiye yüzme sporu tarihi açısından da devasa bir önem taşıyor. Yaklaşık kırk yıldır hiç kesintiye uğramadan geleneksel olarak sürdürülen şampiyona, Türkiye'nin en köklü ve sürekliliği olan kulüp organizasyonları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Şampiyona bu yıl ayrı bir manevi anlam da taşıyor. Bu seneki dev organizasyon, Kınalıada Su Sporları Kulübü'nün kurucu üyeleri arasında yer alan ve kulübe büyük emekler vermiş olan Avukat Süha Burçkin'in anısına ithafen düzenlenecek.

OLİMPİYAT MADALYA SİSTEMİ ESAS ALINACAK

Şampiyonada takım şampiyonluğu sıralaması belirlenirken uluslararası standartlara uygun olarak olimpiyat madalya sistemi esas alınacak. Bu sistem doğrultusunda takımların kazandığı altın madalya sayıları öncelikli olacak. Altın madalya sayılarının eşit olması durumunda ise sırasıyla gümüş ve bronz madalya sayılarına bakılarak genel takım sıralaması oluşturulacak.

Yarışmaların tamamı Türkiye Yüzme Federasyonu’nun, kural ve talimatları doğrultusunda, resmi hakemlerin gözetiminde tarafsız bir şekilde gerçekleştirilecek. Organizasyonda yer almak isteyen kulüp ve sporcular için kayıt süreci ise 20 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek.