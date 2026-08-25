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Kaynak: İHA

22 Mayıs 2025 tarihinde Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Secaattin Aktay’ın görev yeri değişti.

Aktay, yeni görev yeri olan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

Kula’da görev yaptığı süre boyunca gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çeken Aktay, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalara önemli katkılar sundu.

Görev süresi boyunca vatandaşlarla kurduğu iletişim, kamu kurumlarıyla uyumlu çalışması ve Kula’nın güvenliği için ortaya koyduğu gayretle ilçe halkının takdirini kazanan Aktay, başarılı çalışmalarıyla anıldı.

Kula’da yaklaşık 15 aylık görev süresinin ardından Turgutlu’ya atanan Secaattin Aktay’ın yeni görevine önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.