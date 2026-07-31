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Kaynak: DHA

Kuğulu Park’ta dünyaya gelen 4 siyah kuğu yavrusu, anneleriyle birlikte gölette görüntülendi. Yeni yavrularla birlikte Kuğulu Park’taki kuğu sayısı 18’e yükseldi. Parkta 11 yetişkin siyah kuğu, 4 siyah kuğu yavrusu ve 3 beyaz kuğu bulunuyor.

Beyaz kuğulardan biri, geçen yıl doğan ve Çankayalıların verdiği isimle ‘Parla’ olarak biliniyor. Park yetkilileri, yavruların sağlık durumunun düzenli olarak takip edildiğini belirtti. Ayrıca yetkililer ziyaretçilerden kuğulara yiyecek verilmemesi, yavrulara dokunulmaması ve doğal yaşam alanlarının korunması konusunda ziyaretçilere uyarılarda bulunuyor.