Uzmanlara göre ev temizliğinde sıkça atlanan bu detay, sağlık açısından ciddi riskler barındırıyor. Araştırmalar, halı, kilim ve paspas gibi yaygın ev eşyalarının yeterince temizlenmediğinde küf, mantar ve çeşitli alerjenler için adeta bir yuva haline geldiğini gösteriyor.
Küf ve alerjenlerin gizli yuvası: Sessizce sağlığınızı tehdit ediyor
Evlerimizde neredeyse herkesin kullandığı sıradan bir eşya, fark edilmeden küf, mantar ve alerjenlerin biriktiği bir merkez haline gelebiliyor. Bu ürün, temizlik sırasında çoğu zaman ihmal ediliyor. Oysa nemi tutma ve kiri hapsetme özelliği oldukça elverişli.Derleyen: Cansu İşcan
Gün boyunca ayaklarımızla taşıdığımız nem, toz ve bakteriler bu yüzeylerde birikiyor. Ancak veriler, bu ürünlerin çoğunun önerilen sıklıkta temizlenmediğini ortaya koyuyor.
Kleen-Tex Home’un paylaştığı istatistiklere göre kullanıcıların %62’si halı ve kilimlerini ayda en az bir kez yıkamıyor. Hatta her üç kişiden biri, bu eşyaları ortalama beş ayda bir temizlediğini ifade ediyor.
KÜF VE ALERJENLER İÇİN UYGUN ZEMİN
Özellikle kış aylarında; ısıtma sistemleri, ıslak ayakkabılar, çamurlu evcil hayvan patileri ve yetersiz havalandırma, halı ve paspaslarda nem birikimine yol açıyor. Bu da küf ve mantar oluşumu için ideal şartları oluşturuyor.
Uzmanlar, küfün yalnızca duvarlarda değil, çoğu zaman bu tür yumuşak yüzeylerin derinliklerinde gizlice geliştiğini vurguluyor.
SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLER
Küfe maruz kalmak, solunum yollarında tahrişe neden olabilir ve alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Özellikle çocuklar, yaşlı bireyler ve hassas bünyeler bu durumdan daha fazla etkilenebilir.
ETKİLİ TEMİZLİK İÇİN PRATİK ÖNERİLER
Uzmanlar, riski azaltmak için halı ve paspasların düzenli temizlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ayda en az bir kez temizlik yapılması ve ürünlerin tamamen kurutulması öneriliyor. Özellikle yoğun kullanılan alanlarda yapılacak küçük değişiklikler, ev hijyeni ve hava kalitesinde büyük fark yaratabilir.
Öne çıkan öneriler:
Süpürmeden önce mümkünse dışarıda silkeleyin
Haftada en az bir kez elektrik süpürgesiyle temizleyin
Ayda bir kez 40°C ve üzeri sıcaklıkta yıkayın
Lekelere vakit kaybetmeden müdahale edin
Tamamen kuruduğundan emin olun