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Kaynak: AA

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden alınan bilgiye göre Ben-Gvir, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa avlusuna baskın düzenledi. Aşırı sağcı bakanın bir gün önce de Burak Duvarı'nda Talmudik ayin gerçekleştirdiği bildirilmişti. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaşananları "ateşle oynamak" ve Müslümanların duygularına yönelik tehlikeli bir provokasyon olarak nitelendirdi.

BASKINLAR VE AYİNLER SÜRÜYOR

Sukot (Çardaklar) Bayramı'nın üçüncü gününde Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller artarak devam etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bayram gerekçesiyle 1222 İsraillinin daha Mescid-i Aksa'ya girdiğini duyurdu. Avluya giren gruplar dini ayinler gerçekleştirirken, İsrail güvenlik güçleri namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan Filistinlilerin geçişlerini kısıtladı. Bir gün önce de yaklaşık 1500 kişilik bir grubun benzer şekilde avluda toplandığı aktarıldı.

FİLİSTİNLİ ESNAFA İLK KEZ TAM KAPANMA ZORUNLULUĞU

Yahudi ibadetlerine imkan sağlama gerekçesiyle Eski Şehir bölgesindeki Kattanin Çarşısı'nda yaşayan ve çalışan Filistinlilere yönelik görülmemiş kısıtlamalar getirildi. İsrail Yurttaş Hakları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, güzergah üzerindeki 56 dükkan, kafe ve restoranın bayram boyunca tamamen kapatılması istendi. Bölgede yaşayan yaklaşık 200 Filistinliye ise ibadet saatlerinde evlerinden çıkmamaları talimatı verildi.

Daha önceki bayramlarda kapanmaların yalnızca belirli saatlerle sınırlı kaldığını belirten Filistinli esnaf, polisin kendilerini telefonla arayarak ve dükkanlara gelerek şifahi olarak uyardığını, herhangi bir yazılı emir tebliğ edilmediğini vurguladı.

HUKUKİ BAŞVURU YAPILDI

İsrail Yurttaş Hakları Derneği, alınan kararın iptali için Kudüs Emniyet Müdürlüğü ve polis hukuk danışmanına başvurdu. Dernek avukatı Tal Hüseyin, esnafın kepenk kapatmaya ve halkın evlerinde kalmaya zorlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Dernek, ibadet güzergahının değiştirilmesi veya saatlerinin kısaltılması gibi alternatif tedbirlerin uygulanabileceğine dikkat çekti.

YAHUDİ BAYRAMLARI DÖNEMİNDE BÖLÜNME ENDİŞESİ

İbrani takvimine göre 12-13 Eylül'deki yeni yıl ile başlayan bayram dönemi; Yom Kippur ve Sukot'un ardından Simhat Tora Bayramı ile devam edecek. Bu dönemlerde artan baskınlar karşısında Filistin ve Ürdün, Mescid-i Aksa'da yeni bir emrihakit oluşturulması ve kutsal mekanın zamansal ile mekansal olarak bölünmesi riskine karşı uluslararası toplumu uyarmayı sürdürüyor.