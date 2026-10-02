Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Küçükköyspor'da futbola başlayan Ahmet Cemil Güren, Trabzonspor A Takımı'na kadar uzanan kariyerinde önemli bir deneyim yaşadı.

Bordo-mavili ekibin İrlanda temsilcisi Drogheda United ile oynadığı dostluk karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor A Takımı'nda ilk kez forma giydi.

DENEYİMLİ FUTBOLCULARLA AYNI SAHAYI PAYLAŞTI

Trabzonspor'un kardeş kulübü Drogheda United ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında teknik direktör Thomas Reis, genç oyunculara da forma şansı verdi.

Ahmet Cemil Güren, ilk 11'de başladığı mücadelede Paul Onuachu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Cenk Özkacar ve Benjamin Bouchouari gibi deneyimli isimlerle birlikte görev yaptı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmayı Drogheda United, 1-0 kazandı.

TRABZONSPOR U19'DA 31 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor altyapısında gelişimini sürdüren Ahmet Cemil Güren, geçtiğimiz sezon U19 PAF Ligi'nde 31 karşılaşmada forma giydi.

Bu maçların 25'ine ilk 11'de başlayan genç futbolcu, rakip fileleri 4 kez havalandırdı. UEFA organizasyonları da dahil edildiğinde sezonu toplam 33 karşılaşmayla tamamladı.

Bordo-mavili kulübün U16 ve U17 takımlarında da görev yapan Güren, bu sezon U19 takımında düzenli olarak forma giymeye devam ediyor.

MİLLİ TAKIMA DA DAVET EDİLDİ

Altyapıdaki performansıyla dikkat çeken Ahmet Cemil Güren, Türkiye U17 Milli Takımı'na da davet edildi.

Futbola Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Küçükköyspor'da başlayan genç oyuncu, Trabzonspor A Takımı'nda ilk kez sahaya çıkarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.