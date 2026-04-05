İstanbul Küçükçekmece’de mahallede uzun namlulu silahla dolaşan bir kişinin görüntüleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay, Kanarya Mahallesi Cennet Kuşu Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği sonradan belirlenen bir kişi elindeki uzun namlulu silahla sokakta dolaştı. Yanındaki bir başka kişi ise o anları cep telefonuyla kayda aldı. Şahsın bir süre sonra silahla ateş ettiği de öne sürüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.A. (15) ile görüntüleri çeken B.M. (18) gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan işlem başlatılırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.