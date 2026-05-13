İstanbul Küçükçekmece'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu çalıntı motosiklette bulunan iki şüphelinin ifadeleri doğrultusunda ‘Daltonlar’ adıyla bilinen silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen çeteye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, suç örgütünün ‘hücre evi’ olarak kullandığı öne sürülen adreste 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ile 339 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin, ‘Daltonlar’ adıyla bilinen silahlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

5 GÖZALTI VAR

Gözaltındaki 3 şüphelinin sorgularını sürdüren polis ekipleri, şüphelileri İstanbul’daki hücre evine yerleştirdiği belirlenen 1 kişi ile aynı evde kaldığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakalamak amacıyla 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.