İstanbul Küçükçekmece’de bir kahvehanenin önünde duran kişilere, maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kaçtı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kiraz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin önünde duran İbrahim Ç., Eyüp Ç. ve Kıyas Ç.'ye maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, 3 kişi bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'MASKELERİ VARDI'

Saldırıyı görenlerden Emre Çakır, "Olaydan yarım saat önce 3 kişi buradaydı, sokaktan 2 tane genç geldi bir anda sıkmaya başladılar. 3 kişi yaralandı, saldırganlar sonra kaçtı. Yaralılardan biri diz kapağından diğeri ayak parmağından bir diğer kişi ise ayağından vuruldu. Birilerine karşı saldırı oldu mekana değil. Maskelilerdi yaya olarak kaçtılar" dedi.