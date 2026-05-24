Kaza, Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefaköy yönüne giden 34 EFS 131 plakalı palet yüklü tır, rampadan yukarı çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle geri geri kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, bir sitenin bahçe duvarına çarptıktan sonra yoldan çıkarak refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Tırın yan yattığı kazada yaralanan olmazken, yolun kapalı olması nedeniyle bölgede trafik aksadı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.