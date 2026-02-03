Kaza, saat 15.40 sıralarında Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ö.V. idaresindeki 34 KU 9804 plakalı otomobil, seyir halideyken Garip Sokak'tan bulvara çıkan K.I.Ö'nün kullandığı 34 EMB 343 plakalı otomobili farkedemeyip araca çarptı.

Kazada K.I.Ö.'nün kullandığı otomobil önce elektrik panosuna ardından demir bariyerlere çarparak dereye uçtu. 34 KU 9804 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.V. ise kaldırımdaki ağaçlara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandıkları belirlenen 2 sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dereye uçan otomobilin vinçle çıkarılmasının ardından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.