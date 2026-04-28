Yangın, akşam saatlerinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Nene Hatun Sokak üzerindeki iki katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Binadan çıkan yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri durumu hemen ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.