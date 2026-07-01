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Kaynak: İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde elektrik trafosunda patlama yaşandı. Trafodan yükselen alevler ve sesler, çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir paniğe yol açtı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, trafo yangınına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını tamamen söndürdü.

Trafonun adeta bomba gibi patladığı ve alev alev yandığı o korku dolu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.