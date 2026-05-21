D-100 karayolu Küçükçekmece Köprüsü yakınlarında, Avcılar istikametinde meydana geldi. Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, yaralanmalı bir kazaya müdahale etmek ve yol güvenliğini sağlamak üzere olay yerine sevk edildi.

Polis memurları yola duba yerleştirerek önlem aldığı sırada, iddiaya göre dubaların arasından geçen ve bariyerlere sürtünerek ilerleyen bir otomobil, görevli polis memurlarından birine çarptı.

Kazada bacağı kırılan polis memuru, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemede bacağında üç kırık belirlenen polis memuru ameliyata alındı.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsünün yapılan testinde alkolsüz olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

