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Kaynak: DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde durdurulan 17 yaşındaki şüpheli, üzerinde uyuşturucu madde bulunmasının ardından gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Mobil Park Timleri tarafından Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan A.K.'nin üst aramasında, 6 parça halinde satışa hazır uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 lira bulundu.

EVİNDE DE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine şüphelinin adresinde arama yapan ekipler, 72 parça halinde satışa hazır toplam 202 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan A.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi