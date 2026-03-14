Yeşilova Mahallesi Tansel Caddesi'nde yer alan merkezin açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı ve ramazan ayının Türkiye’ye sağlık, huzur ile bereket getirmesini diledi.

Merkezin sunduğu imkanları aktaran Aslan, burada banyo ve kişisel bakım hizmetlerinin de verildiğini vurguladı.

Bazı hizmetlerin ev ortamında sağlanamadığını belirten Aslan, “İşte orada İBB nakil ambulansı gelecek, o yaş almış amcamızı, teyzemizi merkezimize getirecek. Burada tüm kişisel bakım hizmetlerini alacaklar. Tepeden tırnağa banyosunu yaptıracağız, tırnaklarını keseceğiz, saçlarını tarayacağız. Kendi annemiz, babamız gibi sahip çıkıp akşam tekrar evine, yatağına huzurla bırakacağız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Aslan ve protokol üyeleri, kurdele keserek merkezin resmi açılışını gerçekleştirdi.