Adana’nın Feke ilçesinde küçükbaş hayvan taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekin A. yönetimindeki 33 BAB 285 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Ters dönen araçta bulunan sürücü Tekin A. ile kardeşi Ömer A. yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Tekin A.’nın, burada yapılan müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.