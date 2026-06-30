Elazığ'da küçükbaş hayvan taşıyan tırın virajda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 6 hayvan ise telef oldu.
Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu üzerindeki Gülüşkür Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 56 AR 440 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, virajı aldığı sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yan yattı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
6 HAYVAN TELEF OLDU
Kazada tırda bulunan 6 küçükbaş hayvan telef olurken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.