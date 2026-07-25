Doğa Sitesi arkasındaki sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla bulunduğu sırada selfie çekmek isteyen 13 yaşındaki kız çocuğu, bir anda dengesini kaybederek suya düştü.
Küçük kız selfie çekerken sulama kanalına düştü: Vatandaşlar kurtardı
Batman’ın Çamlıtepe Mahallesi Doğa Sitesi arkasında selfie çekmeye çalışan 13 yaşındaki kız çocuğu, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.Kaynak: İHA
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Olayı gören çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden suya girerek çocuğu kanaldan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 13 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Sulama kanalları çevresinde yaşanan benzer olaylara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.
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Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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