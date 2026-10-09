Adıyaman merkezde bahçede oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu Berfin A. boruya parmağını sıkıştırdı. Ailenin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne kaydedildi.
Adrese gelen itfaiye ekiplerince keski yardımı ile parmağın borudan çıkartılmasının ardından Berfin'in gözyaşları son buldu.
Küçük kız parmağını boruya sıkıştırdı: Yardımına itfaiye koştu
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Adıyaman merkezde bahçede oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu Berfin A. boruya parmağını sıkıştırdı. Ailenin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne kaydedildi.
Adıyaman'da oyun oynarken parmağını boruya sıkıştıran küçük kızın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Adıyaman merkezde bahçede oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğu Berfin A. boruya parmağını sıkıştırdı. Ailenin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne kaydedildi.