İranlı yazar Samed Behrengi tarafından 1968 yılında kaleme alınan ve dünya çocuk edebiyatının en önemli başyapıtlarından biri olarak kabul edilen "Küçük Kara Balık", ilk günkü tazeliğini koruyor. Yaşadığı küçük derenin sınırlarını aşarak büyük denizi keşfetmek isteyen cesur bir balığın hikayesini konu alan kitap, sadece çocuklara değil, her yaştan okura evrensel mesajlar vermeyi sürdürüyor.

Kitap, annesinin ve çevresindeki diğer balıkların tüm baskılarına, "Dünya sadece bu dereden ibaret" baskılamalarına rağmen, hayatın anlamını sorgulayan bir kahramanın yolculuğunu anlatıyor. Küçük Kara Balık, "Başka dünyalar da var mı, deniz neye benziyor?" sorularının peşinden giderek, bilinmeze doğru korkusuzca bir yolculuğa çıkıyor.

YASAKLARDAN EVRENSEL BAŞARIYA

Yayımlandığı dönemde içerdiği politik ve felsefi alt metinler nedeniyle pek çok ülkede sansüre uğrayan ve yasaklanan eser, bu engellere rağmen sınırları aşmayı başardı. Behrengi’nin minimalist ama derinlikli anlatımı, çocuklara sorgulamayı, cesareti, adaleti ve özgürlüğün değerini aşılıyor. Yol boyunca pelikanlar, kurbağalar ve balıkçıllarla karşılaşan Küçük Kara Balık, zorluklar karşısında dayanışmanın ve boyun eğmemenin önemini gözler önüne seriyor.

Farsça aslından onlarca dile çevrilen ve uluslararası pek çok ödül kazanan kitap, Türkiye’de de uzun yıllardır en çok okunan çocuk kitapları listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Görsel sanatçılar için de bir ilham kaynağı olan eserin, Farshid Mesghali tarafından yapılan özgün illüstrasyonları Hans Christian Andersen Ödülü'ne layık görülmüştü.

Uzmanlar, "Küçük Kara Balık"ın çocukların eleştirel düşünme becerilerini geliştiren, onlara kendi sınırlarını çizme gücü veren zamansız bir rehber olduğunu belirtiyor. Büyük denize ulaşmak için her şeyi göze alan o küçük balık, bugün hâlâ okurlarının kalbinde yüzmeye devam ediyor.