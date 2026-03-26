CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, iktidarın “vergide adalet” söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine dayandırdığı açıklamasında çarpıcı rakamlar paylaştı.

Akay, 2013-2025 döneminde toplam 18 milyar 630 milyon liralık kamu alacağının silindiğini ifade etti.

BORÇLARIN BÜYÜK KISMI CEZALARDAN

Açıklamaya göre, silinen tutarın 2 milyar 882 milyon lirası vergi aslı, 15 milyar 748 milyon lirası ise vergi cezalarından oluştu.

Akay, bu rakamların yalnızca görünen kısmı olduğunu belirterek, vergi harcamaları kapsamında yer alan istisna, muafiyet ve indirimlerin bu hesaplamaya dahil edilmediğini vurguladı.

TRİLYONLUK VERGİ KAYBI İDDİASI

Akay, 2026 yılı için söz konusu istisna ve indirimler nedeniyle yaklaşık 3 trilyon 597 milyar liralık vergiden vazgeçilmesinin öngörüldüğünü dile getirdi. Bu durumun bütçe üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Kamu-özel iş birliği ve Yap-İşlet-Devret modeliyle faaliyet gösteren şirketlere de değinen Akay, bu kapsamda yer alan 44 şirketin dahil olduğu kurumlar vergisi tutarının 2025 yılı için 701 milyar lira, 2026 yılı için ise 768 milyar lira olarak öngörüldüğünü aktardı.

'ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR'

Vergi uygulamalarında eşitlik ilkesinin zedelendiğini savunan Akay, küçük esnaf ve dar gelirli vatandaşların borçlarının sıkı şekilde takip edildiğini, buna karşın yüksek tutarlı borçların uzlaşma mekanizmalarıyla silindiğini ileri sürdü.

Akay, “Milyarlarca liralık vergi cezası silinirken vatandaşa vergide adalet anlatıldı” ifadelerini kullandı.