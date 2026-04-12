TBMM Dilekçe Komisyonu, dilekçe hakkının kullanımını teşvik etmek ve çocuklarda vatandaşlık bilinci oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle “Küçük Eller, Büyük Dilekler” projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında 81 ilde belirlenen okullarda eğitim gören 6. ve 7. sınıf öğrencileri, farklı konulardaki dilek, temenni ve şikayetlerini Meclis’e gönderdi.

EN ÇOK BAŞVURU HAYVAN HAKLARI VE ZORBALIK

Yaklaşık 3 bin başvurunun ulaştığı komisyonda, en fazla dilekçe hayvan hakları, akran zorbalığı, siber zorbalıkla mücadele ve okullarda sağlıklı ve ücretsiz gıdaya erişim konularında oldu.

Çocukların dikkat çeken önerileri arasından seçilecek 13 dilekçe, TBMM’nin açılışının 106’ncı yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törende sergilenecek.

'ÇOCUKLARIN VİZYONU UMUT VERİYOR'

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, proje ile çocukların dilekçe hakkını kullanmayı öğrendiğini belirtti. E-Dilekçe portalının öğrencilerin erişimine açıldığını ifade eden Karamık, bu sayede çocukların düşünce ve taleplerini doğrudan iletebildiğini söyledi.

En fazla başvurunun Isparta, Sakarya ve İstanbul’dan geldiğini aktaran Karamık, çocukların dijital zorbalıktan çevre sorunlarına, aile ilişkilerinden kültürel ve sportif faaliyetlere kadar birçok alanda dikkat çekici ve vizyoner öneriler sunduğunu dile getirdi.

Seçilen 13 öğrencinin 23 Nisan haftasında Meclis’te ağırlanacağını belirten Karamık, çocukların erken yaşta demokrasi, insan hakları ve anayasal haklar konusunda bilinçlenmesinin önemine vurgu yaptı. Karamık, çocuklardan gelen taleplerin gelecekte yapılacak düzenlemelere de ilham verebileceğini ifade etti.