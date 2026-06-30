Küçük bir adımla başladılar, paraya para demiyorlar: Gelin-görümcenin arıcılık başarısı

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

İlk yıllarda ürettikleri balı satmadıklarını belirten Bulut, “Önce kendi soframıza doğal bal getirdik, ardından yakın çevremize ikram ettik. Daha sonra talep artınca üretimi büyütmeye karar verdik. Şu anda 100 kovanımız var. Devlet desteğiyle bunu 500 hatta 1000 kovana çıkarmak istiyoruz. Bu işi severek yapıyorum, arıcılık gerçekten emek ve sabır isteyen bir iş” dedi.