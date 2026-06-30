Tatvan ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Bedriye Bulut, 7 yıl önce eşinin geçirdiği trafik kazasının ardından aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla arıcılığa başladı.
Küçük bir adımla başladılar, paraya para demiyorlar: Gelin-görümcenin arıcılık başarısı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Bedriye Bulut ve görümcesi Gülay Olçaş, arıcılığa küçük çaplı başladıkları üretimi kısa sürede 100 kovana çıkardı. Kadın girişimciler, devlet desteğiyle kapasiteyi 500-1000 kovana yükseltmeyi ve arı sütü, polen ile propolis üretimine geçmeyi hedefliyor.Kaynak: İHA
İlk etapta 5 kovanla üretime başlayan Bulut, zaman içinde kovan sayısını artırarak üretimini büyüttü.
Yaklaşık 4 yıl önce görümcesi Gülay Olçaş’ın teşvikiyle arıcılığa başlayan 33 yaşındaki bir çocuk annesi Olçaş da kısa sürede üretimini geliştirdi. Gelin-görümce birlikte çalışarak bugün toplam 100 kovanla bal üretimi yapar hale geldi.
Kadın girişimciler, yalnızca bal üretimiyle yetinmeyi düşünmediklerini belirterek arı sütü, polen ve propolis üretimine de yönelmeyi planlıyor.
Devlet desteklerinden yararlanarak üretim kapasitelerini 500 ila 1000 kovana çıkarmayı hedefleyen ikili, kırsal ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.
Arıcılığa eşinin desteğiyle başladığını söyleyen Bedriye Bulut, eşinin trafik kazası sonrası çalışamaz hale gelmesiyle bu işe yöneldiğini ifade etti.
TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR
İlk yıllarda ürettikleri balı satmadıklarını belirten Bulut, “Önce kendi soframıza doğal bal getirdik, ardından yakın çevremize ikram ettik. Daha sonra talep artınca üretimi büyütmeye karar verdik. Şu anda 100 kovanımız var. Devlet desteğiyle bunu 500 hatta 1000 kovana çıkarmak istiyoruz. Bu işi severek yapıyorum, arıcılık gerçekten emek ve sabır isteyen bir iş” dedi.