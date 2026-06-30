Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Küçük bir adımla başladılar, paraya para demiyorlar: Gelin-görümcenin arıcılık başarısı

Küçük bir adımla başladılar, paraya para demiyorlar: Gelin-görümcenin arıcılık başarısı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Bedriye Bulut ve görümcesi Gülay Olçaş, arıcılığa küçük çaplı başladıkları üretimi kısa sürede 100 kovana çıkardı. Kadın girişimciler, devlet desteğiyle kapasiteyi 500-1000 kovana yükseltmeyi ve arı sütü, polen ile propolis üretimine geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA
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Küçük bir adımla başladılar, paraya para demiyorlar: Gelin-görümcenin arıcılık başarısı - Resim: 1

Tatvan ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Bedriye Bulut, 7 yıl önce eşinin geçirdiği trafik kazasının ardından aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla arıcılığa başladı.

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Küçük bir adımla başladılar, paraya para demiyorlar: Gelin-görümcenin arıcılık başarısı - Resim: 2

İlk etapta 5 kovanla üretime başlayan Bulut, zaman içinde kovan sayısını artırarak üretimini büyüttü.

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Küçük bir adımla başladılar, paraya para demiyorlar: Gelin-görümcenin arıcılık başarısı - Resim: 3

Yaklaşık 4 yıl önce görümcesi Gülay Olçaş’ın teşvikiyle arıcılığa başlayan 33 yaşındaki bir çocuk annesi Olçaş da kısa sürede üretimini geliştirdi. Gelin-görümce birlikte çalışarak bugün toplam 100 kovanla bal üretimi yapar hale geldi.

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Küçük bir adımla başladılar, paraya para demiyorlar: Gelin-görümcenin arıcılık başarısı - Resim: 4

Kadın girişimciler, yalnızca bal üretimiyle yetinmeyi düşünmediklerini belirterek arı sütü, polen ve propolis üretimine de yönelmeyi planlıyor.

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Küçük bir adımla başladılar, paraya para demiyorlar: Gelin-görümcenin arıcılık başarısı - Resim: 5

Devlet desteklerinden yararlanarak üretim kapasitelerini 500 ila 1000 kovana çıkarmayı hedefleyen ikili, kırsal ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

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Küçük bir adımla başladılar, paraya para demiyorlar: Gelin-görümcenin arıcılık başarısı - Resim: 6

Arıcılığa eşinin desteğiyle başladığını söyleyen Bedriye Bulut, eşinin trafik kazası sonrası çalışamaz hale gelmesiyle bu işe yöneldiğini ifade etti.

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Küçük bir adımla başladılar, paraya para demiyorlar: Gelin-görümcenin arıcılık başarısı - Resim: 7

TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

İlk yıllarda ürettikleri balı satmadıklarını belirten Bulut, “Önce kendi soframıza doğal bal getirdik, ardından yakın çevremize ikram ettik. Daha sonra talep artınca üretimi büyütmeye karar verdik. Şu anda 100 kovanımız var. Devlet desteğiyle bunu 500 hatta 1000 kovana çıkarmak istiyoruz. Bu işi severek yapıyorum, arıcılık gerçekten emek ve sabır isteyen bir iş” dedi.

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