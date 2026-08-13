Zeytinburnu’nda müşteri gibi girdiği restoranda silahla 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli Mehmet A.(26)'nın çeşitli suçlardan 55 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Kucağında bebekle canını zor kurtardı: Restoranı kurşun yağmuruna tuttu
İstanbul Zeytinburnu’nda bir restorana müşteri gibi giren şüpheli, dehşet saçtı. İçeride bir süre vakit geçirdikten sonra belindeki silahı çıkaran şüpheli ateş etti. Patlayan silah üzerine restoranda yemek yiyenlerden bir kadın bebeğini kuçağına alarak panik ile kaçtı.Kaynak: DHA
Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restorana müşteri gibi giren şüpheli Mehmet A. bir süre vakit geçirdikten sonra belinden çıkardığı silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda işletme sahibi B.T. (48) ile müşteri K.Ç. (56) yaralandı.
Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Mehmet A.'yı olayda kullandığı silahla birlikte yakalarken, yapılan aramada şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan 55 suç kaydı olduğu belirlendi.