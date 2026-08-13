Kucağında bebekle canını zor kurtardı: Restoranı kurşun yağmuruna tuttu

Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restorana müşteri gibi giren şüpheli Mehmet A. bir süre vakit geçirdikten sonra belinden çıkardığı silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda işletme sahibi B.T. (48) ile müşteri K.Ç. (56) yaralandı.