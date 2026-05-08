Burdur ve Antalya hattında işlenen vahşi cinayetin kurbanı olan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın ardından dökülen yaşlar dinmiyor. Adli Tıp Kurumu önünde DNA örneği veren baba Yunus Yapıcı, kızının katillerinin sadece birer cani değil, aynı zamanda soğukkanlı birer planlayıcı olduklarını iddia etti. Babanın anlattığına göre; zanlılar Kübra'yı katlettikten hemen sonra genç kadının Instagram hesabına giriş yaptı. Hesap üzerinden çeşitli paylaşımları beğenen katiller, ailenin "Kübra hayatta, telefonuna bakıyor" diye düşünmesini sağlayarak zaman kazandı.

ŞİFREYİ KIRMAK İÇİN 60'TAN FAZLA DENEME YAPMIŞLAR

Olayın perde arkasında sadece cinayet değil, aynı zamanda bir gasp girişimi olduğu da iddialar arasında. Baba Yapıcı, kızının telefon şifresinin kırılması için 60'tan fazla deneme yapıldığını ve banka hesaplarının boşaltılmak istendiğini belirtti. Ayrıca Kübra’nın kolundaki 80 bin liralık saatin ve çantasının da kayıp olduğunu söyleyen acılı baba, cinayetin ekonomik çıkar için işlendiğine işaret etti.

"GECELERİ ÜŞÜMESİN DİYE NÖBET TUTTUM, ONLAR KIYDI"

Kızının cenazesini teslim almayı bekleyen babanın feryadı ise yürekleri dağladı. Kübra'nın çocukluğunda geceleri üstü açılmasın diye başında nöbet tuttuğunu anlatan Yunus Yapıcı, "Kadın ve çocuk katillerine ağırlaştırılmış müebbet yetmez, idam gelmeli. Planlı yapılan bir cinayetin etkin pişmanlığı olmaz. Silahı gömdüğü yeri işaretlemiş, demek ki birini daha öldürecekti" diyerek adaletin en ağır şekilde tecelli etmesini istedi.

ÖLDÜRDÜLER, GÖMDÜLER, ÇIKARIP YAKTILAR

Emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla aydınlatılan cinayette; Kübra Yapıcı'nın önce silahla öldürüldüğü, ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ve ceset parçalarının baraja atıldığı belirlenmişti. Olayla ilgili tutuklanan İlyas Umut D. ve Ataberk S., "kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezaevine gönderildi.