Kübra Yapıcı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılardan İ.U.D.’nin itirafları doğrultusunda, AFAD, jandarma ve polis ekipleri Korkuteli Barajı’nın Dereköy Mahallesi mevkiinde arama çalışması başlatmıştı. Dün ulaşılan ceset parçalarından alınan numuneler, Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda, bulguların Yapıcı’nın anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle tam uyum sağladığı belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı’nın izini süren Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet başsavcılıkları, korkunç bir cinayet zincirini ortaya çıkardı:

Genç kadının, Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü tespit edildi. 6 Mayıs’ta gözaltına alınan şüphelilerden İ.U.D., ifadesinde kan donduran detaylar paylaştı. Yapıcı’nın cansız bedenini yaktıklarını, geri kalan parçaları ise gizlemek amacıyla Korkuteli Barajı’na attıklarını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİ TIP SÜRECİ TAMAMLANDI

Halk arasında büyük infial yaratan Kübra Yapıcı cinayetinde, DNA eşleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte cenazenin teslimi ve defin süreci için yasal prosedürler başlatıldı. Ekiplerin olayla ilgili çok yönlü soruşturması ve delil toplama çalışmaları ise devam ediyor.