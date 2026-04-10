Muğla’nın zorlu etaplarda rüzgar gibi esen tekerlekler, 2026 otomobil sporları sezonunun açılışına damgasını vurdu. Türkiye’nin ilk engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, 3-4 Nisan tarihlerinde düzenlenen Ege Rallisi’nde kendi kategorisinde ve kadın pilotlar klasmanında ikinci olarak çifte derece elde etti. Bu sonuç, sadece bir yarış başarısı değil, aynı zamanda engelleri aşmanın ve özgürlüğü pistlerde aramanın somut bir örneği oldu.

SINIRLARI ZORLAYAN BİR HAYAT HİKAYESİ

2004 yılında 16 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu omurilik yaralanması yaşayan Kübra Denizci Keskin, eğitimine ara vermeden iki yüksek lisans programını tamamladı. 2022 yılında ralli lisansını alarak profesyonel kariyerine adım atan pilot, tekerlekli sandalyeyle yaşadığı hayata rağmen otomobili bir özgürlük aracı haline getirdi. Özel tertibatlı aracıyla engelsiz pilotlarla aynı şartlarda yarışan Keskin, “Aslında bu yola özgürlük duygusuyla çıktım. Otomobil benim için her zaman bir özgürlük kapısı oldu. Bugün kendi hayalimi gerçekleştirdim ama aynı zamanda birçok engelli bireye ‘sen de yapabilirsin’ diyebildiğime inanıyorum” dedi.

GEÇMİŞ BAŞARILAR VE AVRUPA HEDEFLERİ

Keskin, 2024 yılında Avrupa Ralli Şampiyonası Barum Rally’de kadın pilotlar birinciliği ve Kategori 5 üçüncülüğünü kazanmıştı. 2025 yılında ise aynı rallide RC5 kategorisinde birincilik ve kadın pilotlar ikinciliğini elde etti. Geçen yıl hem Türkiye Ralli Şampiyonası’nda hem de Avrupa Ralli Şampiyonası’nda mücadele eden pilot, Çek Cumhuriyeti ayağında kategorisinde birincilik elde ederek dikkatleri üzerine çekti. “Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotuyum. Ülkemi Avrupa’da temsil etmek büyük bir gurur. Avrupa ile ilgili hayallerim devam ediyor” ifadelerini kullanan Keskin, 2026 sezonunda hem Türkiye hem de Avrupa pistlerinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

BİNANCE TR İLE GÜÇLENEN İŞ BİRLİĞİ

Yeni sezonda ana sponsoru Binance TR ile yoluna devam eden Keskin, iş birliğinin sadece ticari değil, anlam ve değer ortaklığı üzerine kurulu olduğunu vurguladı. “Bu yıl ana sponsorum Binance TR ile birlikte yarışıyorum ve takımımızın adı da Binance TR. Sezona iyi hazırlandık, umarım bizim için çok güzel bir sezon olur” diyen pilot, sponsorluğun kendisine güç kattığını belirtti. Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez ise ortak noktaları şöyle açıkladı: “Kübra Hanım’ın hikayesi risk yönetimi, teknoloji ve engelleri aşma gibi değerlerle vizyonumuzla örtüşüyor. Bu birlikteliği bir sponsorluk olarak değil, anlam ve değer ortaklığı olarak görüyoruz. Umarım bu birlikteliğimiz uzun yıllar devam eder.”

TAKIM ARKADAŞININ GÖZÜNDEN AZİM

Co-pilot Kerem Deveci de Keskin’in azmine dikkat çekti. “Kübra ile bu ikinci sezonumuz. Gerçekten çok azimli bir pilot. Ani durumlarda hızlı aksiyon alabiliyor. Geçen yıl Bodrum Rallisi’nde direksiyonla ilgili bir problem yaşadığımızda ‘Ben bırakmayacağım, yarışı bitireceğim’ diyerek devam etti. Bu gerçekten takdir edilesi bir durum” diye konuştu.

Sezon Takvimi ve Gelecek Hedefleri2026 sezonu, Muğla’daki Ege Rallisi’nin ardından 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde yine Muğla’da düzenlenecek Bodrum Rallisi ile devam edecek. Şampiyona 6-7 Haziran’da Yeşil Bursa Rallisi ile Bursa’ya, 22-23 Ağustos’ta Kapadokya Rallisi ile Nevşehir’e taşınacak. Sezon 19-20 Eylül’de Eskişehir Rallisi, 17-18 Ekim’de Kocaeli Rallisi ve 14-15 Kasım’da İstanbul Rallisi ile tamamlanacak. Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası’nda Çek Cumhuriyeti ve Roma etaplarında da başarı hedefliyor.