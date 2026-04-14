

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



U-14 kategorisinde yakaladığı performansla dikkat çeken başarılı karateci Kübra Beril Culfa, Elit Sporcu Milli Takım Gelişim Kampı’na davet edildi.

Sporcu 9-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Elit Sporcu Milli Takım Gelişim Kampı’na katılacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir yaptığı açıklamada, "Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörümüz Akif Doğan’ı tebrik ediyoruz." dedi.