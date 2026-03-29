İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kars 36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından unutulmadı. Genç futbolcunun vefatı spor camiasında derin üzüntü yarattı.

Kars 36 Spor ile Murat 2020 Genç Spor arasında oynanan bölgesel lig karşılaşması öncesinde anlamlı bir tören düzenlendi. Yeşil-beyazlı futbolcular, üzerinde Kubilay Kaan Kundakçı’nın fotoğrafı bulunan tişörtlerle sahaya çıktı.

Genç sporcu için saygı duruşunda bulunuldu, Kur’an-ı Kerim okundu ve tribünlerde taraftarlara helva dağıtıldı.

“MORALMAN ÇÖKMÜŞ DURUMDAYIZ”

Kundakçı’nın oda arkadaşı Hüseyin Çiray, yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün arkadaşımızın üzüntüsüyle bu maça çıkıyoruz. Öncelikle ailesinin, Kars camiasının ve hepimizin başı sağ olsun. Bugün maçı Kubilay kardeşimiz için oynayacağız. Hüzünlüyüz, içimiz buruk ama hayat bir şekilde devam ediyor. Alacağımız galibiyeti ona armağan etmek istiyoruz. Moralman çökmüş durumdayız. Olaylara inanamadık.”

Diğer oda arkadaşı Burak Can Akıncı ise, “Hayatımızda ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Bu olay bizi çok derinden üzdü. Çok temiz, genç bir kardeşimizdi. Allah makamını cennet etsin,” ifadelerini kullandı.

KAPTAN ÖZKANCA: “ÜZÜNTÜMÜZÜ TARİF EDECEK KELİMELER YOK”

Kars 36 Spor takım kaptanı Ali İhsan Özkanca da duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Acımızı, üzüntümüzü tarif edecek kelimeler yok. Sadece bir takım arkadaşımızı değil, bir kardeşimizi kaybettik. Aylardır birlikte mücadele verdiğimiz, aynı ortamı paylaştığımız bir kardeşimizi yitirdik. Her şeyden önce bir Türk evladını kaybettik. Olayla doğrudan ilgisi olmamasına rağmen orada bulunması nedeniyle hayatını kaybettiğini düşünüyoruz.”

Açıklamaların ardından sporcular, üzerinde Kundakçı’nın fotoğrafı ve “Seni unutmayacağız” yazısı bulunan pankartla sahaya çıktı.