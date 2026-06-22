Kaynak: DHA

Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili

davada ilk duruşma bugün görülüyor. Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi ile Rapçi Canbay arasında adliye önünde gerginlik yaşandı. Aile yakınlarının Canbay'a, "Bizi sattın" diye tepki gösterdiği görüldü.

ALEYNA KALAYCIOĞLU TAHLİYE EDİLMEDİ

Aleyna Kalaycıoğlu Tahliye Olamadı Mahkeme, tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Bununla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun tahliye talebi kabul edilmedi.

KALAYCIOĞLU'NUN ANNESİNİN EV HAPSİ KALDIRILDI

Mahkeme heyeti ayrıca, Zuhal Kalaycıoğlu hakkında uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti.

Dava, 13 Temmuz tarihine ertelendi.

'O SİLAHI NASIL SIKABİLDİN?'

Duruşma öncesi konuşan Anne Ülker Kundakçı "Çocuğum aşk üçgeni yüzünden öldü. Ne alacak var ne verecek var. Bir kadın yüzünden çocuğu infaz etti gitti. Bu bir infaz. Kapalı alanda aracın içinde. Kaçma hakkı vermeden o silahı nasıl sıkabildin?" dedi.

Yakın arkadaşını kaybeden rapçi Canbay'ın adliye önündeki açıklamalarında ''Midem bulanıyor'' sözleri dikkat çekti.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Olayla ilgili tutuklu ve tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkarken, Kundakçı'nın yakın dostu rapçi Canbay'ın adliyedeki sözleri gündem oldu.

'KÖTÜ BİR PSİKOLOJİDEYİM'

Canbay'ın yaşadığı büyük üzüntü, adliye önünde yaptığı açıklamalara da yansıdı. İhsan Yalçın'ın paylaştığı videoda konuşan Canbay, zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Bu sabah hiç olmaması gerektiği gibi uyandım. Aşırı kötü bir psikoloji halindeyim. Sürekli öğürüyorum. Midem bulanıyor. Allah büyük" ifadelerini kullandı.

🔴 SONDAKİKA | ADLİYE KARIŞTI



🔴CANBAY’A TEPKİ



Kubilay Kaan Kundakçı’nın bazı yakınları Rapçi Canbay’a tepki gösterdi.

Canbay’ın yanındakiler de bu anları kayda alan basın mensuplarına saldırmaya kalktı. pic.twitter.com/eO3WTHWbd9 — İhsan Yalçın (@ihsanyalcinTR) June 22, 2026

Kartal'daki Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma salon yetersizliği nedeniyle Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılıyor. Saat 11.35 sıralarında başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ve tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

'KİMSEYE SİLAH DOĞRULTMADIM'

Alaattin Kadayıfçıoğlu savunmasında, "Biz Aleyna ile olay tarihinden 2-3 hafta öncesinde tanışıp sevgili olduk. Ben arabayı verdim akşamında biz Aleyna ile bulaşacaktık. Benim şahsi binek aracıma sığmayacağını düşündüm. Babamın arabası Vito ile gidebileceğimi söyledi. Müzik stüdyosunun olduğu sokağa girdik. Beyaz bir otomobil vardı. Aracı görünce Aleyna panikledi. Ben de araçtan indim, yüzük parmağımdan aracın ön kapısına vurdum ve içeride yolcu koltuğunda oturan şahıs bana küfür etti ve beni içeri çektiler, ben tek elimle mücadele ediyordum. Bir anda silah patladı ve benim mi değil mi kimin olduğunu anlamadım. Şahıs beni içeri çektiği zaman bacağının arasında parlak birşey gördüm. Sonrasında Vito'ya bindik Mustafa bey ve Aleyna ile, sonra Aleyna'ya Mert'i aramasını söyledim. Birşey olduysa ambulansı arasınlar diye. Ben olayın şokuyla ne olduğunu anlamadım. Babam yurtdışında olduğu için onun yakını olan Metin amcama gittim, metin amcama Aleyna ile gittik. AVM'ye gittik daha sonrasında Aksaray'a gittik, Engin Abi ile daha sonra başka bir AVM'ye gittik. Bir sonraki gün zaten polisler bizi aldı. Aleyna bizden Metin amcama gittikten sonra bizden ayrıldı. Ben aslında Aleyna'yı annesinden almaya gittim. Ben oraya giderken o şahısların orada olduğunu bilmiyordum. Silah taşıdığımı sadece Mustafa Bey bilir, silahım hep torpido da duruyor. Zaten buradan gidelim tehlikeli olabilir dedi. Olay sırasında elim tetikte değildi ben kimseye silah doğrultmadım" diye konuştu.

'SİLAH TAŞIDIĞINI İLK DEFA GÖRDÜM'

Aleyna Kalaycıoğlu "Sayın hakim ben biraz detaylı konuşmak istiyorum. Bizim Canbay ile 1,5 yıllık bir ilişkimiz vardı. Ben ayrılmak istedim o kabul etti. Ayrıldıktan 1-2 hafta sonra Alaattin ile görüşmeye başladık. O gece Alaattin'de kaldım, daha sonra kayıt almak için stüdyoya gittim, köpeğimi alıp gittim. Stüdyoya gittiğimde Yalçın Canbay 'Kötü' dedi gitti. Ardından Kubilay aradı beni 'Ablacığım ben sizi barıştırmak için gelmek istiyorum' dedi, ben 'Gelmeni istemiyorum' dedim. Yalçın bir önceki konuşmada 'Canbay çok kötü' dedi, ikinci konuşmada telefonu aldı ve 'Hayatında biri varsa kendimi öldüreceğim' dedi. Ben de korktum, 'Hayatımda kimse yok' dedim onu sakinleştirmek istedim. Daha sonra aracın içerisindeyken Yalçın aradı, 'Stüdyoya dön' dedi ben de dönmeyeceğimi söyledim, yemek yemeğe gittik biz. Yemekteyken üstü kapalı şekilde Alaattin'e söyledim. Anneme de söyledim Yalçın ve Kubilay'ın bizi barıştırmak için geldiğini söyledim, bana 'Gel' dedi. Olay anında ben ilk defa Alaattin'in silah taşıdığını gördüm. Araçtan indi 'Sadece konuşacağım' dedi, öyle indi arabadan daha sonrasında silah patlayınca elim ayağım boşandı. Daha sonra Alaattin beni vıp araca bindirdi. Araca binince silahı gördüm arka koltukta. 'Alaattin sen ne yaptın' dedim, o da bana 'Ne olduğunu bilmiyorum' dedi. Sonra 'Bertin'i aradım ambulans çağır ya da ben çağıracağım' dedim. Sonra bir daha Bertin'i aradım 'Bana birşey olmadığını söyle' dedim o da bana 'Bir kişi yerde yatıyor' dedi. Bertin beni anneme bıraktı, daha sonra polisler geldi. Telefonumu kapatmadım, telefonumdan hiçbirşey silmedim" şeklinde konuştu.

'OĞLUMA NEDEN "AYAKÇI" DEDİN?'

Savunma sonrası Kubilay'ın annesi Aleyna'ya "Sen benim oğlumu ne zamandır tanıyorsun" diye sordu. Kalaycıoğlu ise, "1,5 yıldır" dedi. Anne Ülker Kundakçı "Neden oğluma ayakçı dedin" sorusunu yöneltti. Aleyna Kalaycıoğlu ise soruya "Hiçbir maddi gerekçe görmeden yardım ediyordu." yanıtını verdi. Baba Cemil Kundakçı se Kalaycıoğlu'na "Neden Kubilay'ı sormadın" derken Kalaycıoğlu yanıt olarak, "Ben Kubilay'ın öldüğünü eve gidince öğrendim" dedi.

'KİMİN SİLAHININ PATLADIĞINI GÖREMEDİM'

Tutuklu sanık Mustafa Recep savunmasında, " Ben o gece evimdeydim ailemle birlikte oturuyordum. Alaattin bey mesaj attı, 'Abi rica etsem aracımı alır mısınız' dedi. Ben de 'Tamam' dedim, bana anahtarı verdiler. Hüseyin Bey ile Vito ile gittik, dar bir sokağa girdi biz de girdik, durduk patronum olduğu için arkasındaydım zaten hep böyle. Alaattin Bey indi kapıya tıkladı, sonra kapı açıldı, Alaattin Beyi içeri çekti biz de arkasındaydık, daha sonra arbede oldu, silah patladı, kimin silahının patladığını görmedim, panik halinde oradan nasıl çıktığımı bilmiyorum " dedi.

'ARBEDE ÇIKTI'

Tutuklu sanık Hüseyin Avcı ise savunmasında, "Alaattin Bey aradı 'Benim araç Ataşehir'den araç alınacak onu alır mısın' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. 'Taksiyle mi gideceğim' dedim 'Yok Mustafa ile Vito ile gideceksiniz' dedi, 'Tamam' dedim. Daha sonra sokağa geldiğimizde Mustafa abi aracın çakarlarını açtı bizi fark etsinler diye, daha sonra beyaz otomobili gördüm, daha sonra Alaattin Bey araca yaklaştı, sonra arbede yaşandı, panik olduk ve aracı geri geri sokaktan çıktık" dedi.

İZZET YILDIZHAN: İTİBARIM YERLERE DÜŞTÜ

Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmada şu iddiaları dile getirdi:

"Ben olay günü Ankara'daydım. Saat 11.00-12.00 gibi Metin aradı, benden Bilal'i sordu. Ben de 'Bilmiyor musunuz?' dedim, ‘Yurt dışında, biliyoruz ama ulaşamadık, Alaattin kavgaya karıştı.' dediler. Daha sonrasında Bilal ile görüştüm, konu aynı şekilde konuşuldu. Bir sonraki gün sosyal medyadan öğrendim. En mağdur olan benim, 45 gün ceza yattım, itibarım sarsıldı. Bir sonraki gün Bilal'lere gittik yanlarında olmak için. Türkiye'de itibarım yerlere düştü, 9 çocuğum var. Telefonum onda olmasına rağmen ne Alaattin'i aradım ne de o beni aradı. Ben eşimle aileye geçmiş olsun ziyaretine gittim."

"SİZİ BİR DAHA BURADA GÖRMEYECEĞİM" DEDİ SİLAH İÇERİ DOĞRULTTU'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Vahap Canbay, "Belirsiz ucu açık bir ayrılık konuşması oldu. Kubilay o gece bende kaldı, Kubilay 'Abi gidelim, hem barışmış olursunuz' dedi, Kubilay ve Yalçın daha önceden gidecekti. Olay günü Yalçın ve Kubilay bendeydi, çıkıp gittik. Yaklaşık 2 saat bekledik, temizlikçi temizliği bitirince gidecektik. Yalçınay ile Zuhal Kalaycıoğlu arabada telefonda konuştu. Yalçınay bana, 'Herkes haddini bilecek' dedi Zuhal Kalaycıoğlu ile ilgili. Benim köpeğim içerideydi. Moca benim, stüdyoda bulunan köpek benimdi. Bir araç yanımıza geldi. Biri indi araçtan cama vurdu, benim oturduğum cama vurdu. Kapıyı açtım, 'Sizi bir daha burada görmeyeceğim' dedi silah içeri doğrulttu. Cenin pozisyonuna aldım kendimi, silah patladı zaten. Silaha temasım olmadı. Olay anında kimse sesini çıkarmadı, ben sadece 'Yapma' dediğimi hatırlıyorum. İlk başta ben kimsenin vurulduğunu anlamadım. Kubilay araçtan kendisi indi, sadece bağırıyordu. Çığlık sesleri vardı ama benim algım sadece Kubilay'ın çığlığındaydı. Benim tek düşüncem sadece Kubilay'dı o an. Kubilay araçtan indi hemen yere yatmadı sonra yere yattı. Ben 'Yardım edin' diye bağırdım. Bacağımda ya da torpidoda herhangi birşey çıkmadı. Aleyna ile aramda bir husumet yoktur." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ümraniye, Sıddık Sokak'ta 19 Mart gecesi meydana gelen olayda rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tartışma çıktı. Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından

hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma', Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında

'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.



İlk duruşma bugün saat 10.30'da İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada sanıkların savunmalarının alınması, mağdurların dinlenmesi ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.