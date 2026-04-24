Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde iddianame tamamlandı: İşte istenen cezalar

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde iddianame tamamlandı: İşte istenen cezalar

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin iddianame tamamlandı. Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan için istenen cezalar belli oldu.

İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti.

Aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da olduğu şüpheliler tutuklanırken, iddianame tamamlandı.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kalaycıoğlu dahil 9 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıl 3 ay hapsi talep edildi.

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalacıoğlu'nun "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapsi talep edilirken, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'na ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

