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Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın da yer aldığı davanın son celsesinde mahkeme heyeti kritik kararlara imza attı.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Saat 11.00'de başlayan hareketli duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Ahmet Özkoç mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Zuhal Kalaycıoğlu ve Bilal Kadayıfçıoğlu da duruşmaya katılırken, hakkında "suçluyu kayırma" suçundan ceza istenen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Taraf avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 7 Ekim tarihine erteledi.

RAPÇİ CANBAY İLE ARABULUCULUK YAPMAK İSTERKEN CANINDAN OLMUŞTU

Tarihe geçen kanlı olay, rapçi Vahap Canbay (Canbay) ile eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki şiddet ve tehdit iddialarıyla başlamıştı. Canbay, ortak arkadaşları olan 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan arabuluculuk yapmasını istemişti. Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gidip araç içinde beklerken, olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Açılan ateş sonucu genç futbolcu Kundakçı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İÇİN MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle hazırlanan iddianamede sanıklar için istenen cezalar şu şekilde:

Alaattin Kadayıfçıoğlu: Olay yerinde maktulün bulunduğu araca doğrudan ateş açtığı gerekçesiyle “Kasten öldürme” ve “Ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından müebbet hapis,

Aleyna Kalaycıoğlu: Eski sevgilisinin bindiği aracı hedef göstererek saldırıyı tetiklediği iddiasıyla “Kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis,

İzzet Yıldızhan: Olay sonrası şüphelilere yönelik eylemleri nedeniyle “Suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Ekim ayında görülecek olan üçüncü duruşmada, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksik adli tıp raporlarının tamamlanması bekleniyor.