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Kaynak: DHA

Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin görülen davada mahkeme kararını açıkladı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU HAKKINDA BERAAT KARARI

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı.

Mahkeme, davada yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verdi.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NA MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, aynı davada yargılanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

19 Mart 2026 gecesi İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayda, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, ayrıldığı sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istemişti. Kundakçı, Canbay ve beraberindekilerle Kalaycıoğlu'nun bulunduğu müzik stüdyosunun önüne gitmişti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu olay yerine gelmişti. Taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından silah ateşlenmiş, araçta bulunan Kundakçı ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.