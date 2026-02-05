Oyuncu, eski sevgilisinin Instagram’dan fotoğraflarını kaldırmasının ardından Emre Nalbantoğlu’nun “Bir Başıma” şarkısını hikayesinde paylaştı. Şarkının “Söyle n’aparım bir başıma? Bağışla tövbeler yanlışıma” dizeleri, Aka’nın aşk acısı yaşadığı şeklinde yorumlandı.

Çift, 2024 yılında ortaya atılan aldatma iddiaları nedeniyle kısa süreli bir ayrılık süreci yaşamıştı.

