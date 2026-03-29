Uluslararası sivil inisiyatif “Nuestra America Dayanışma Konvoyu”, Küba’ya toplam 34 ton insani yardım ulaştırdı.

33 ülkeden yaklaşık 600 delegenin katıldığı konvoy, başkent Havana’da Küba halkıyla dayanışma göstermek amacıyla bir araya geldi.

ENERJİ KRİZİ HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Konvoydan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik uyguladığı ağır abluka nedeni ile ülkede yaşanan enerji sıkıntısının üretim, ulaşım, gıda ve sağlık sektörlerini ciddi şekilde etkilediği belirtildi.

Elektrik ve su kesintilerinin yaygınlaşmasıyla temel ihtiyaçlara erişimin zorlaştığı, bu durumun halkın yaşam koşullarını insani kriz seviyesine taşıdığı ifade edildi.

34 TON YARDIM FARKLI YOLLARLA ULAŞTIRILDI

Açıklamaya göre, konvoy kapsamında hava yoluyla 20 tonluk yardım sevk edildi. Gıda, ilaç, güneş panelleri ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan bu yardımın yanı sıra, 24 Mart’ta deniz yoluyla Havana’ya 14 tonluk ek sevkiyat gerçekleştirildi. Böylece toplam yardım miktarı 34 tona ulaştı.

Türkiye’den konvoya katılan delegasyonun bağımsız insan hakları savunucularından oluştuğu bildirildi. Eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Uzmanı ve yönetmen Ruken Tekes ile yönetmenler Necmi Sancak ve Yıldız Soylu’nun da heyette yer aldığı aktarıldı. Delegelerin, İstanbul’dan Havana’ya kadın ve çocuklara yönelik 100 kilogram acil tıbbi malzeme ulaştırdığı kaydedildi.

11 MİLYON SİVİL DOĞRUDAN ETKİLENİYOR

Açıklamada, yaptırımlar ve ekonomik kısıtlamaların yaklaşık 11 milyon sivili doğrudan etkilediği, temel ihtiyaçlara erişimin engellenmesinin bir insan hakları ihlali olduğu vurgulandı.

Uluslararası dayanışmanın daha büyük bir insani krizin önüne geçmek için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Konvoyda insan hakları savunucuları, sendika temsilcileri, siyasi aktörler ve parlamenterler yer aldı.

Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika’dan katılan delegelerin, Küba halkına yönelik en geniş uluslararası sivil dayanışma örneklerinden birini oluşturduğu belirtildi.

ABD’DE BAZI DELEGELERE SORGU

25 Mart’ta Türkiye’den katılan dört delegenin ülkelerine döndüğü, aynı gün ABD’ye giriş yapan veya aktarma uçuşu gerçekleştiren bazı katılımcıların sorguya alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 20’den fazla kişinin daha sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

Nuestra America Dayanışma Konvoyu, hava, deniz ve kara yoluyla insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel bir girişim olarak öne çıkıyor. Konvoy, Küba’ya daha büyük çaplı yardımların en kısa sürede yeniden ulaştırılması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyor.