Ünlü şarkıcının yanaklarındaki ve karın bölgesindeki değişim hayranların gözünden kaçmadı. Ünlü şarkıcı Kubat, Funda Arar ile sürdürdüğü konser serisi sırasında fit görünümüyle dikkatleri topladı.

Konser öncesi paylaştığı karesinde belirgin şekilde zayıflamış hali beğeni topladı.

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ

Kubat’ın nasıl zayıfladığı sorusuna menajeri Can Talanioğlu yanıt verdi. Talanioğlu, “Spor yapıyor, yürüyüş yapıyor. Diyet yapıyor” sözleriyle sanatçının disiplinli bir süreçten geçtiğini belirtti.

Kısa sürede dikkat çeken bu değişim sonrası sosyal medyada “Kubat resmen bambaşka biri olmuş” yorumları yapılırken, sanatçının yeni hali tam not aldı.

KUBAT KİMDİR?



Kubat, gerçek adı Ramazan Kubat olan Türk halk müziği sanatçısıdır.4 Ekim 1974 tarihinde Belçika’nın Anvers (Antwerpen) şehrinde doğdu.

Ailesi, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar köyünden Belçika’ya göç etmiş bir Türk ailesidir.

Müziğe çok küçük yaşta başladı. Beşinci doğum gününde babasının hediye ettiği cura ile tanıştı. 8 yaşında sahnede mikrofonla ilk kez karşılaştı. Belçika’da klasik gitar ve solfej eğitimi aldı, kilise ayinlerinde ilahi okudu. Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla dikkat çekti.

1995 yılında İstanbul’a yerleşerek ilk albümünü çıkardı. Türk halk müziğini batı müziği unsurlarıyla (özellikle elektronik enstrümanlar) modern bir şekilde harmanlayan tarzıyla tanınır. Kariyeri boyunca 11 albüm yayımladı. “Al Ömrümü” gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı.

Hem geleneksel türküleri hem de kendi bestelerini seslendirir. Son dönemde Funda Arar ile birlikte “Senfonik” konser serisi düzenleyerek dikkat çekiyor.

Bu konserlerde senfoni orkestrası eşliğinde performans sergiliyorlar. Kubat, doğu ve batı müziğini birleştiren yorumuyla Türk müziğine farklı bir soluk getiren sanatçılardan biri olarak kabul edilir.