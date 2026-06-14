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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, devlet televizyonunda yaptığı açıklamalarda, ülkenin ekonomik yapısını canlandırmak ve merkeziyetçiliği kırarak daha özerk bir sistem inşa etmek amacıyla kapsamlı reformlar başlatacaklarını duyurdu. Atılan bu adımların Washington yönetiminin baskılarından kaynaklanmadığının altını çizen Diaz-Canel, ülkenin zorluklar karşısında akılcı bir strateji yürüttüğünü vurguladı.

Havana yönetiminin karşı karşıya kaldığı baskılara değinen Diaz-Canel, "düşman" olarak nitelendirdiği güçlerin Küba'nın her hamlesini izlediğini, bu nedenle atılan adımların tüm detaylarını açıkça paylaşamayacaklarını belirtti. Bu süreçte en büyük güçlerinin toplumsal birlik ve beraberlik olacağını ifade eden Devlet Başkanı, hazırlanan reform paketinin önümüzdeki haftalarda Küba Komünist Partisi Siyasi Bürosu'nun değerlendirmesine sunulacağını, ardından da karar için Halk Gücü Ulusal Meclisi'nde görüşüleceğini açıkladı.

DEVLET YAPISINDA KÜÇÜLME VE SERBEST TİCARET ADIMLARI

Hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemelerle birlikte Küba'da bürokrasinin hantallığından kurtulmak ve devlet mekanizmasını daha işlevsel hale getirmek hedefleniyor. Bu kapsamda idari yapıda ciddi bir sadeleşmeye gidilerek mevcut 27 bakanlığın sayısı 20'ye düşürülecek. Ürünlere uygulanan genel devlet sübvansiyonları kademeli olarak kaldırılırken, sosyal yardımların aracısuz bir şekilde yalnızca gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanacak.

Ekonomik özgürlükler alanında da tarihi adımlar atılıyor. Tarım sektöründe üreticilere çok daha geniş esneklikler tanınacak, dış ticaretteki zorunlu devlet aracılığına son verilecek ve araç ithalatındaki yasaklar kaldırılacak. Ülkeye yabancı sermaye girişini hızlandırmayı amaçlayan hükümet, yurt dışında yaşayan Kübalıların da adadaki vatandaşlarla tamamen eşit haklara sahip olmasının önünü açacak.

TURİZM SEKTÖRÜNDE YAPTIRIM ÇIKMAZI VE ALTERNATİF ARAYIŞLARI

Reform paketinin en kritik ayaklarından birini, ciddi kan kaybeden turizm sektörü oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ağır yaptırımlar nedeniyle İspanyol Melia ve Iberostar, Kanadalı Blue Diamond ve Endonezyalı Archipelago International gibi dev yabancı otel zincirleri haziran ayında adadaki faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurma kararı almıştı. Büyük çoğunluğu orduya bağlı Gaesa holdinginin alt şirketi Gaviota'ya ait olan yaklaşık 50 otelin geleceği belirsizliğe sürüklenirken, Küba yönetimi sektörde yeni işletme modellerine ve yepyeni aktörlere kapı aralamaya hazırlanıyor.

Koronavirüs pandemisinden bu yana toparlanamayan Küba turizmi, ABD yaptırımlarının ocak ayında daha da ağırlaşmasıyla adeta çöküş yaşadı. Küba Ulusal İstatistik ve Enformasyon Ofisi verilerine göre, yılın ilk dört ayında ülkeye gelen yabancı turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55,8 oranında azalarak 328 bin 608'e geriledi. Sadece nisan ayında adayı ziyaret eden turist sayısının 30 bin 551'de kalması, sektördeki krizin derinliğini ve reform ihtiyacının aciliyetini gözler önüne seriyor.