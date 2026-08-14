Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamada, sınır dışı adımını meşru kılacak herhangi bir sebep bulunmadığı vurgulandı. Görevli diplomatların, hem Dominik Cumhuriyeti iç hukukuna hem de 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'ne harfiyen uyduklarının altı çizilerek, kararın yalnızca "ABD'den gelen baskılara teslim olmakla" açıklanabileceği ifade edildi.

Washington'ın "Yalnızlaştırma" Politikası Havana yönetimi, ABD'yi Küba'nın bölge ülkeleriyle kurduğu diplomatik bağları zedelemeye ve ülkeyi izole etmeye çalışmakla suçladı. Açıklamada, Dominik Cumhuriyeti'nin son dönemdeki şu iki adımı Washington ile aynı çizgiye geldiğinin kanıtı olarak sunuldu:

Küba'nın, ertelenmiş olan 10. Amerika Kıtası Zirvesi'nin dışında bırakılması.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargoya karşı sunulan karar tasarısında Santo Domingo yönetiminin oy tavrını değiştirmesi.

"HÜKÜMETLER ARASI İLİŞKİLER AĞIR YARA ALACAK"

Alınan kararın iki ülke hükümetleri arasındaki diplomatik bağlara "ciddi boyutta zarar vereceği" uyarısında bulunulan açıklamada, bu siyasi gerilime rağmen Küba ve Dominik halkları arasındaki köklü ve tarihi kardeşlik bağlarının sarsılmayacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Viyana Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak, herhangi bir somut gerekçe sunmaksızın 10 Kübalı diplomatik personelin ve ailelerinin 7 gün içerisinde ülkeyi terk etmesini istemişti.