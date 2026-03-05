Küba'da en büyük termoelektrik santrallerinden birinde arıza meydana geldi. Yaşanan arıza nedeniyle ülkenin başkent Havana dahil batı kesiminde yaşanan elektrik kesintilerinden milyonlarca kişi etkilendi.

Yetkililer, ülkenin en büyük termoelektrik santrallerinden birinde arıza meydana geldiğini ve faaliyetlerin yeniden başlatılmasının en az 72 saat sürebileceğini aktardı.

'EN KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK'

Yetkililer, elektrik kesintilerinin, ülkenin Havana dahil batı kesimini etkilediğini ifade etti.

Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, yaptığı açıklamada, durumun en kısa sürede çözülmesi için elektrik işçilerinin tecrübesine ve çabalarına güvendiğini belirtti.