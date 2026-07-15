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Kaynak: AA

Küba Elektrik Birliği (UNE), yaşanan arızanın 2026 yılında meydana gelen beşinci büyük elektrik sistemi çöküşü olduğunu duyurdu. Kurum, kesintinin nedenine ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

BAZI BÖLGELERDE KESİNTİ 3 GÜNE ULAŞTI

Başkent Havana'nın bazı kesimlerinde elektrik kesintisinin 35 saati aştığı belirtilirken, adanın bazı eyaletlerinde vatandaşların üç gün boyunca elektriksiz kaldığı bildirildi.

HÜKÜMET: SİSTEM KRİTİK DURUMDA

Küba hükümeti, Ulusal Elektrik Sistemi'nin uzun süredir ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu kabul etti. Yetkililer, ABD'nin enerji sektörüne yönelik yaptırımları ile ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısının sistemi "kritik" ve "son derece gergin" bir noktaya taşıdığını ifade etti.

ABD YAPTIRIMLARINA TEPKİ

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarına tepki gösterdi.

Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı yaptırımların Küba halkının yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini savunarak, "Küba bir tehdit değildir, asıl tehdit ablukadır." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK SİSTEMİ KISA SÜRE ÖNCE DE ÇÖKMÜŞTÜ

Ulusal Elektrik Sistemi, 6 Temmuz'da da tamamen devre dışı kalmış, yaklaşık 36 saat süren çalışmaların ardından ülke genelinde elektrik kademeli olarak yeniden verilmişti.

EKONOMİK KRİZ ENERJİ SORUNUNU BÜYÜTÜYOR

Yaklaşık altı yıldır ekonomik krizle mücadele eden Küba'da elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı ve temel tüketim ürünlerine erişimde yaşanan sorunlar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Uzmanlar, ülke ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 küçülebileceğini öngörüyor.