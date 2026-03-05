Küba, Kito Büyükelçisi Basilio Gutierrez’in “istenmeyen kişi” ilan edilmesi ve ülkeden ayrılması için 48 saat süre verilmesi nedeniyle Ekvador hükümetine tepki gösterdi.

Küba Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Ekvador’un aldığı kararın “keyfi ve gerekçesiz” olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu adımın diplomatik teamüllere aykırı olduğu ve iki ülke arasındaki tarihi dostluk ile işbirliği ilişkilerine zarar verdiği savunuldu.

Havana yönetimi ayrıca Ekvador’a 1961 tarihli Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi’ni hatırlatarak, Kübalı diplomatik personele yönelik tutumu en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

EKVADOR’UN KARARI

Ekvador hükümeti, Büyükelçi Gutierrez dahil ülkedeki tüm Kübalı diplomatik personelin 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediğini açıklamıştı. Kararın Küba makamlarına resmi olarak iletildiği belirtildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde ise Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın talimatıyla Havana’daki büyükelçinin de geri çağrıldığı ve Küba ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine yönelik sürecin başlatıldığı iddia edildi.

Başkent Kito’daki Küba Büyükelçiliği çevresinde ise güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve bölgede çok sayıda asker ile polisin devriye gezdiği bildirildi.

ZİRVE ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Noboa’nın Küba ile ilgili aldığı kararın, ABD’de düzenlenecek ve Başkan Donald Trump’ın da katılacağı Latin Amerika liderler zirvesi öncesine denk gelmesi dikkat çekti.